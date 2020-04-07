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07.04.2020 (17:18)

Танкисты общевойсковой армии ЗВО впервые выполнили комплексное упражнение стрельб в Смоленской области

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения танковые экипажи общевойсковой армии Западного военного округа выполнили контрольные стрельбы штатным снарядом на полигоне «Дорогобуж» в Смоленской области.

В рамках сдачи контрольных упражнений танкисты выполнили комплексное упражнение стрельб. Основной отличительной чертой выполнения упражнения является отработка действий экипажем танка Т-72Б3 в условиях максимально приближенных к боевой динамике современного боя.

В ходе упражнения экипажи боевых машин преодолевали дистанцию свыше 5 км по лесистой местности, отрабатывая совершение походного марша, после чего вели стрельбу тремя снарядами по мишеням, имитирующим танк, расчет противотанкового гранатомета и безоткатное орудие условного противника в движении, а также выполняли фланговую стрельбу сходу по появляющейся мишени.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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