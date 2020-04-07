07.04.2020 (21:49)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО приступили к проверке за зимний период обучения в 6 регионах страны

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа будут проверены в ходе контрольной проверки за зимний период обучения на полигонах в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской и Московской областях.

Подразделения общевойсковой армии будут проверены в пунктах постоянной дислокации войск по новой удаленной системе. Занятия на военных полигонах будут транслировать по видеокамерам объективного контроля.

Общее руководство контрольной проверкой будет осуществлять командующий общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Иванаев.

Военнослужащие сдадут зачеты по стрельбе из стрелкового оружия и вооружения, военной техники, сдадут нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке, а офицеры всех степеней управления подразделений, полков дивизий и бригад продемонстрируют навыки управления приданными и штатными подразделениями для выполнения учебно-боевых задач.

Контрольные занятия по предметам обучения пройдут исключительно в пунктах дислокации войск армии. Также подразделения выполнят подтверждение почетных званий «ударный батальон».

Всего к сдаче проверки за зимний период обучения привлечено свыше 400 единиц вооружения и военной техники.

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