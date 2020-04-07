Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.04.2020 (19:47)

В Ленинградской области разведчики общевойсковой армии ЗВО в ходе соревнований преодолели уникальную полосу препятствий

В ходе второго этапа конкурса на лучший разведывательный взвод военнослужащие объединения преодолели уникальную полосу препятствий, построенную по специальному проекту.

Ключевым отличием созданного маршрута стала не только его насыщенность, но и общая протяженность. Созданная 300-метровая полоса предназначена для отработки навыков и умений разведчиков в преодолении различных препятствий в составе подразделения, что значительно способствует развитию у военнослужащих чувства взаимовыручки и ответственности за выполнение задачи перед товарищами.

Перед преодолением полосы предусматривалось обязательное совершение марш-броска, протяженностью 5 километров, со штатным стрелковым оружием и амуницией.

Кроме того, военнослужащие сдали обязательные нормативы по физической и военно-медицинской  подготовкам, радиационной, химической и биологической защите.

 Во втором этапе военнослужащим также предстоит продемонстрировать навыки в ведении разведывательно-поисковых действий на незнакомой местности, скрытном передвижении и стрельбе из различных видов стрелкового оружия.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Танкисты общевойсковой армии ЗВО впервые выполнили комплексное упражнение стрельб в Смоленской области
Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО провели боевые стрельбы в Рязанской области
Летчики Ленинградской армии ВВС и ПВО проходят испытания на присвоение квалификационных разрядов
Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по специальной подготовке

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false