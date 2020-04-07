07.04.2020 (19:47)

В Ленинградской области разведчики общевойсковой армии ЗВО в ходе соревнований преодолели уникальную полосу препятствий

В ходе второго этапа конкурса на лучший разведывательный взвод военнослужащие объединения преодолели уникальную полосу препятствий, построенную по специальному проекту.

Ключевым отличием созданного маршрута стала не только его насыщенность, но и общая протяженность. Созданная 300-метровая полоса предназначена для отработки навыков и умений разведчиков в преодолении различных препятствий в составе подразделения, что значительно способствует развитию у военнослужащих чувства взаимовыручки и ответственности за выполнение задачи перед товарищами.

Перед преодолением полосы предусматривалось обязательное совершение марш-броска, протяженностью 5 километров, со штатным стрелковым оружием и амуницией.

Кроме того, военнослужащие сдали обязательные нормативы по физической и военно-медицинской подготовкам, радиационной, химической и биологической защите.

Во втором этапе военнослужащим также предстоит продемонстрировать навыки в ведении разведывательно-поисковых действий на незнакомой местности, скрытном передвижении и стрельбе из различных видов стрелкового оружия.

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