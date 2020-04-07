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07.04.2020 (21:07)

В Военной академии РВСН осуществляется подготовка по новым специальностям

В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого осуществляется подготовка по новым двум специальностям.

Специальности «Эксплуатация систем управления и проверочно-пускового оборудования стратегических ракет стационарного базирования» и «Применение и эксплуатация автоматизированных систем управления стационарных ракетных комплексов» уже включены в учебный процесс.

Кроме того, в академии в текущем учебном году открыта подготовка слушателей по специальности «Управление испытаниями вооружения, военной техники на полигонах комплексов».

В настоящее время в академии и ее филиале осуществляется подготовка по 36 специальностям высшего и среднего профессионального образования.

Ввиду этого в учебные программы внесены дополнения и изменения для подготовки специалистов, которые непосредственно будут работать с этими новейшими комплексами.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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