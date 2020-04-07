07.04.2020 (21:07)
В Военной академии РВСН осуществляется подготовка по новым специальностям
В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого осуществляется подготовка по новым двум специальностям.
Специальности «Эксплуатация систем управления и проверочно-пускового оборудования стратегических ракет стационарного базирования» и «Применение и эксплуатация автоматизированных систем управления стационарных ракетных комплексов» уже включены в учебный процесс.
Кроме того, в академии в текущем учебном году открыта подготовка слушателей по специальности «Управление испытаниями вооружения, военной техники на полигонах комплексов».
В настоящее время в академии и ее филиале осуществляется подготовка по 36 специальностям высшего и среднего профессионального образования.
Ввиду этого в учебные программы внесены дополнения и изменения для подготовки специалистов, которые непосредственно будут работать с этими новейшими комплексами.