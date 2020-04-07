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07.04.2020 (20:46)

Под Астраханью прошло учение истребительной авиации ВКС

В Астраханской области в Центре боевого применения истребительной авиации прошло летно-тактическое учение. В нем была задействована эскадрилья модернизированных истребителей МиГ-29смт.

В ходе учения экипажи Воздушно-космических сил отработали задачи по предназначению, включая перехват воздушных целей, дальний и ближний воздушный бой, а также уничтожение наземных целей с использованием неуправляемых ракет и снарядов авиационной пушки.

Боевое применение авиационных средств поражения выполнялось в составе пар и звеньев. Мишени на полигоне обозначали автомобильную, специальную и бронированную технику.

Во время розыгрышей воздушных дуэлей летчикам предстояло обнаружить на дальних рубежах атака воздушного противника и первым условно его уничтожить. В рамках ближнего маневренного воздушного боя «один на один» и «пара на пару» летный состав отработал комплекс атакующих и оборонительных действий, используя при этом фигуры сложного и высшего пилотажа.

В мероприятии было задействовано около 10 экипажей Астраханского авиацентра ВКС.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВКС
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