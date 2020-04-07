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07.04.2020 (15:00)

Летчики Ленинградской армии ВВС и ПВО проходят испытания на присвоение квалификационных разрядов

Лётный состав авиационных соединений и воинских частей Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа приступил к сдаче теоретических зачетов в рамках учебных сборов на присвоение лётных квалификационных разрядов.

В течение 3 дней лётчики оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации объединения в ходе зачетов продемонстрируют свои профессиональные знания по основным направлениям курса боевой подготовки, воздушной навигации, тактике рода авиации, эксплуатации боевых воздушных судов, применении авиационных средств поражения, системам связи и радиотехнического обеспечения полетов, а также сдадут зачёты по требованиям безопасности.

Каждый летчик обязан пройти соответствующую практику, получить необходимые допуски по видам летной подготовки в простых и сложных метеорологическим условиях, выполнить установленные нормы налетов перед практической проверкой кандидата на присвоение квалификационного разряда с применением авиационных средств поражения.

Практическая часть испытаний пройдет в начале лета этого года.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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