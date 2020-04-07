07.04.2020 (15:00)
Летчики Ленинградской армии ВВС и ПВО проходят испытания на присвоение квалификационных разрядов
Лётный состав авиационных соединений и воинских частей Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа приступил к сдаче теоретических зачетов в рамках учебных сборов на присвоение лётных квалификационных разрядов.
В течение 3 дней лётчики оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации объединения в ходе зачетов продемонстрируют свои профессиональные знания по основным направлениям курса боевой подготовки, воздушной навигации, тактике рода авиации, эксплуатации боевых воздушных судов, применении авиационных средств поражения, системам связи и радиотехнического обеспечения полетов, а также сдадут зачёты по требованиям безопасности.
Каждый летчик обязан пройти соответствующую практику, получить необходимые допуски по видам летной подготовки в простых и сложных метеорологическим условиях, выполнить установленные нормы налетов перед практической проверкой кандидата на присвоение квалификационного разряда с применением авиационных средств поражения.
Практическая часть испытаний пройдет в начале лета этого года.