07.04.2020 (16:26)

Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО провели боевые стрельбы в Рязанской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО провели боевые стрельбы в Рязанской области

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения артиллеристы общевойсковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы на полигоне "Сельцы" в Рязанской области.

В ходе сборов артиллеристы выполняли выполнили контрольные стрельбы из автомата Калашникова АК-74М, пистолета Макарова, поразили цели с помощью ручных гранат РГД-5 и противотанкового гранатомёта РПГ-7В.

На завершающем этапе лагерных сборов расчеты 152-мм орудий смогли успешно поразить одиночные и групповые цели «противника» прямой наводкой с закрытых позиций из самоходных гаубиц «Мста-С» и выполнили быструю смену огневых позиций. Корректировка огня в дневных и ночных условиях проводилась расчетами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Всего в учении артиллерийских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа было задействовано более 350 единиц военной и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице