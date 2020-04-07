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07.04.2020 (16:26)

Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО провели боевые стрельбы в Рязанской области

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В рамках контрольной проверки за зимний период обучения артиллеристы общевойсковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы на полигоне "Сельцы" в Рязанской области. 

В ходе сборов артиллеристы выполняли выполнили контрольные стрельбы из автомата Калашникова АК-74М, пистолета Макарова, поразили цели с помощью ручных гранат РГД-5 и противотанкового гранатомёта РПГ-7В.

На завершающем этапе лагерных сборов расчеты 152-мм орудий смогли успешно поразить одиночные и групповые цели «противника» прямой наводкой с закрытых позиций из самоходных гаубиц «Мста-С» и выполнили быструю смену огневых позиций. Корректировка огня в дневных и ночных условиях проводилась расчетами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Всего в учении артиллерийских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа было задействовано более 350 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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