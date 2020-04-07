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07.04.2020 (17:24)

Подразделения ПВО Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения возвратились в пункт постоянной дислокации по завершении полевого выхода на полигоне Капустин Яр

Подразделения ПВО Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения завершили полевой выход на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, в ходе которого совершили боевые пуски из зенитно-ракетных комплексов ЗРК «Стрела-10», ПЗРК «Игла» и прибыли в пункт постоянной дислокации города Иваново и Кострома.

В течение двух месяцев десантники-зенитчики оттачивали свое боевое мастерство, венцом которой стало полковое тактическое учение зенитного ракетного полка соединения с боевыми пусками ракет из ЗРК «Стрела-10» и ПЗРК «Игла». Всего, за время полевого выхода, подразделениями ПВО соединения было произведено более 110 боевых пусков ракет.

По прибытии эшелонов, все военнослужащие прошли медицинский осмотр, автомобильная и бронетанковая техника прошла специальную дезинфекционную обработку, проведенной отделением специальной обработки роты РХБЗ соединения.

Всего к мероприятиям полевого выхода десантников-зенитчиков было привлечено около 300 военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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