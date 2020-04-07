07.04.2020 (15:43)

Саперы ЮВО проверили первые 35 гектаров сельхозугодий в Чечне

«Военнослужащие инженерно-саперной роты Южного военного округа (ЮВО) выполнили проверку 35-ти га сельскохозяйственных угодий на территории Чечни в целях очистки от взрывоопасных предметов (ВОП)», – сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

С 1 апреля саперы ЮВО приступили к выполнению задач по разминированию и очистке местности от ВОП в Курчалоевском, Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском и Серноводском районах Чеченской Республики.

«Всего планируется проверить более 900 га», – уточнил генерал-полковник А.Дворников.

Личный состав саперных подразделений выполняет задачи в защитных костюмах сапера ОВР-2 «Сокол». Для разминирования военнослужащие применяют инженерные машины разграждения ИМР-2, искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун» и современные миноискатели ППО-2И.

На разминировании задействовано более 15 единиц военной техники, а также расчеты минно-розыскных собак. Также привлечены группы разминирования мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО в Чечне.

Разминирование планируется завершить до конца ноября.

Справочно:

К работам по разминированию и сплошной очистке местности Чечни и Ингушетии от взрывоопасных предметов инженеры ЮВО приступили в мае 2012 г. Всего было запланировано очистить порядка 16 тыс. га земель сельхозназначения и лесного фонда, но за 7 лет военнослужащие обследовали более 20 тыс. га, обнаружив и уничтожив более 37 тыс. взрывоопасных предметов (мин, снарядов, ВОГ, гранат и других боеприпасов, а также самодельных взрывных устройств).

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице