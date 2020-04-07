Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.04.2020 (19:35)

Военнослужащие ЦВО проводят мониторинг паводкоопасных участков на реке Енисей в Республике Тыва

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения и подразделения беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) горного мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) проводят комплекс мероприятий по обнаружению ледяных заторов на реке Енисей в Республике Тыва.

Расчеты БпЛА «Орлан-10» проводят разведывательные полеты в верховьях Енисея для своевременного обнаружения ледяных заторов на опасных участках реки.

Полученные фото и видеоматериалы с беспилотника помогают оперативному приему решений на организацию подрывных работ в местах скопления льда. Для устранения угрозы подтопления и разрушения гидротехнических объектов в соединении сформированы подрывные команды из состава инженерно-саперных подразделений, укомплектованные военнослужащими по контракту.

Ранее сообщалось, что с военнослужащими подразделения БпЛА были проведены занятия, на которых они отработали учебно-тренировочные полеты разведывательного комплекса в местах постоянной дислокации на высоте от 300 до 1000 метров.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Более 6 миллионов материалов подготовлено в ЦВО для мультимедийной галереи «Дорога памяти»
«Горячие линии» по вопросам призыва начали работу в 28 субъектах Урала, Сибири и Поволжья
40 экипажей оперативно-тактической и армейской авиации ЦВО прошли переобучение на новую авиационную технику
В ЦВО впервые отработали применение глубокоэшелонированной системы ПВО на учении в Оренбуржье

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false