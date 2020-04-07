07.04.2020 (19:35)

Военнослужащие ЦВО проводят мониторинг паводкоопасных участков на реке Енисей в Республике Тыва

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения и подразделения беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) горного мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) проводят комплекс мероприятий по обнаружению ледяных заторов на реке Енисей в Республике Тыва.

Расчеты БпЛА «Орлан-10» проводят разведывательные полеты в верховьях Енисея для своевременного обнаружения ледяных заторов на опасных участках реки.

Полученные фото и видеоматериалы с беспилотника помогают оперативному приему решений на организацию подрывных работ в местах скопления льда. Для устранения угрозы подтопления и разрушения гидротехнических объектов в соединении сформированы подрывные команды из состава инженерно-саперных подразделений, укомплектованные военнослужащими по контракту.

Ранее сообщалось, что с военнослужащими подразделения БпЛА были проведены занятия, на которых они отработали учебно-тренировочные полеты разведывательного комплекса в местах постоянной дислокации на высоте от 300 до 1000 метров.

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