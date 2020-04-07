07.04.2020 (18:58)

«Горячие линии» по вопросам призыва начали работу в 28 субъектах Урала, Сибири и Поволжья

В военных комиссариатах 28 субъектов дислокации Центрального военного округа начали работу «горячие линии» по вопросам призыва граждан на военную службу.

Молодые люди и их родители могут получить консультации по вопросам весеннего 2020 года призыва на военную службу, порядка прохождения медицинских комиссий, сбора документов, а также другим интересующим вопросам.

Помимо сотрудников военных комиссариатов, будущие защитники Отечества могут обратиться в электронные приемные командующих видами, родами войск и военными округами через сайт Министерства обороны Российской Федерации.

Также призывники и их родители могут обратиться за получением необходимой информации в органы прокуратуры, внутренних дел и к представителям муниципальной власти.

Кроме того, «горячая линия» заработала в штабе ЦВО в Екатеринбурге. С 10.00 до 12.00 в будние дни специалисты ЦВО готовы ответить на вопросы, касающиеся призыва, в том числе об особенностях работы военных комиссариатов в условиях сложившейся эпидемической обстановки по телефону 8 343 359-32-72.

Ранее сообщалось, что 52 тыс. молодых людей будет призвано с территории регионов дислокации Центрального военного округа(ЦВО) в ходе весеннего 2020 года призыва на военную службу. Призыв будет проходить в 28 субъектах Российской Федерации ЦВО, за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа, где мероприятия призыва проводятся только осенью.

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