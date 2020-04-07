07.04.2020 (18:55)

40 экипажей оперативно-тактической и армейской авиации ЦВО прошли переобучение на новую авиационную технику

40 экипажей оперативно-тактической и армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) прошли переучивание на новые образцы авиационной техники в профильных центрах боевой подготовки и переучивания летного состава.

«С декабря 2019 года по март 2020 года переучивание на новые образцы авиационной техники прошли 28 экипажей Ми-8МТВ5-1 бригады армейской авиации в Свердловской области, и 12 экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 из состава авиаполка в Челябинской области», - сказал генерал-полковник А. Лапин.

Во второй половине апреля около 50 молодых летчиков – выпускников 2019 года завершат переобучение в центрах боевой подготовки и переучивания летного состава в Липецкой, Нижегородской, Самарской, Тверской и Рязанской областях и в мае приступят к практическим полетам.

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