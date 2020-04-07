Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.04.2020 (18:55)

40 экипажей оперативно-тактической и армейской авиации ЦВО прошли переобучение на новую авиационную технику

40 экипажей оперативно-тактической и армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) прошли переучивание на новые образцы авиационной техники в профильных центрах боевой подготовки и переучивания летного состава.

«С декабря 2019 года по март 2020 года переучивание на новые образцы авиационной техники прошли 28 экипажей Ми-8МТВ5-1 бригады армейской авиации в Свердловской области, и 12 экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 из состава авиаполка в Челябинской области», - сказал генерал-полковник А. Лапин.

Во второй половине апреля около 50 молодых летчиков – выпускников 2019 года завершат переобучение в центрах боевой подготовки и переучивания летного состава в Липецкой, Нижегородской, Самарской, Тверской и Рязанской областях и в мае приступят к практическим полетам.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В ЦВО впервые отработали применение глубокоэшелонированной системы ПВО на учении в Оренбуржье
Более 60 учений различного уровня состоялось в марте на территории ЦВО в пяти регионах РФ
Артиллеристы ЦВО в два раза сократили время на решение огневых задач на учениях в трех регионах РФ
Итоговое танковое учение 2-й армии прошло под Оренбургом

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false