Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.04.2020 (18:35)

В ЦВО впервые отработали применение глубокоэшелонированной системы ПВО на учении в Оренбуржье

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) впервые отработали применение глубокоэшелонированной системы борьбы с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на учениях, которые завершились в Оренбургской области.

«В ходе полевого выхода войск ПВО округа на Донгузском полигоне провели 22 тактических и командно-штабных учения с участием более 10 тыс. военнослужащих и около 1,2 тыс. единиц техники. Отработали применение глубокоэшелонированной противовоздушной обороны от крылатых ракет, ударных беспилотников и других средств воздушного нападения условного противника, при этом эшелонирование проводилось не только по дальности, но и по высоте за счет совместного применения разнотиповых зенитных ракетных систем и комплексов на избранных направлениях», - заявил генерал-полковник А.Лапин.

В комплексную систему ПВО вошли подсистемы разведки, управления, зенитного ракетного огня, радиоэлектронной борьбы и аэрозольного противодействия.

На учениях применялись «Бук-М2» и «Панцирь-С», системы С-300, С-400, комплексы «Тор-М1», «Тунгуска» и другие.

Полученный опыт будет внедрен в обучение войск ПВО в летнем периоде обучения, который стартует в июне.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Более 60 учений различного уровня состоялось в марте на территории ЦВО в пяти регионах РФ
Артиллеристы ЦВО в два раза сократили время на решение огневых задач на учениях в трех регионах РФ
Итоговое танковое учение 2-й армии прошло под Оренбургом
В ЦВО сформировано 114 отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false