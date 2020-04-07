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07.04.2020 (18:12)

Более 60 учений различного уровня состоялось в марте на территории ЦВО в пяти регионах РФ

Более 60 учений различного уровня состоялось в марте на полигонах Центрального военного округа (ЦВО) в пяти регионах России.

«В марте провели 63 полковых и батальонных тактических учения на полигонах Челябинской, Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской областей и Алтайского края. Впервые особое внимание уделяли действиям в обороне по принципу «везде фронт», основываясь на опыте вооруженных конфликтов современности», - сказал генерал-полковник Александр Лапин.

Командующий войсками ЦВО добавил, что в ходе практических действий также были отработаны вопросы чередования оборонительных действий с разведывательно-поисковыми, а также применение разведывательно-огневых и разведывательно-ударных комплексов.

Принцип «везде фронт» характеризуется очаговым характером, отсутствием четкой линии фронта и тыла, требующих от войск высокой боевой и тыловой автономности, а также способности ведения длительных боевых действий.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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