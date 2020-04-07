07.04.2020 (15:10)

В ЦВО сформировано 114 отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

На территории Центрального военного округа (ЦВО) сформировано 114 отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

«Завершили формирование группировки войск в составе 114 отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на Урале, в Сибири и Поволжье. Состав группировки насчитывает более 8300 человек, свыше 1700 единиц техники и 14 летательных аппаратов. Все отряды содержатся в четырехчасовой готовности к применению», - сказал генерал-полковник А.Лапин.

Он добавил, что в Приволжском федеральном округе численность личного состава отрядов составляет более 4 тыс. человек и свыше 800 единиц специальной техники, в Уральском – более 1400 специалистов и свыше 300 единиц техники, в Сибирском федеральном округе задействовано более 2900 человека и свыше 640 специальных машин. «Каждая группировка в регионе усилена вертолетами с водосливными устройствами и самолетами для ведения воздушной разведки и переброски оперативных групп», - сказал генерал-полковник А.Лапин.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что в региональном центре управления штаба ЦВО в Екатеринбурге организован круглосуточный мониторинг обстановки, обеспечено взаимодействие с муниципальными органами власти и органами МЧС.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице