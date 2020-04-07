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07.04.2020 (18:08)

Артиллеристы ЦВО в два раза сократили время на решение огневых задач на учениях в трех регионах РФ

Военнослужащие ракетных войск и артиллерии Центрального военного округа (ЦВО) в два раза сократили время на выполнение огневых задач за счет тотального внедрения в практику разведывательных огневых и ударных комплексов.

 «За счет тотального внедрения в практику действий ракетных войск и артиллерии округа разведывательных ударных и огневых комплексов удалось сократить время на выполнение огневых задач в два с половиной раза, а расход боеприпасов в три раза, не снижая при этом эффективности огневого поражения», - заявил генерал-полковник А.Лапин.

Всего в ходе учений ракетных войск и артиллерии, которые проводились на полигонах в Кемеровской, Оренбургской и Челябинской областях, было сформировано 7 разведывательно-ударных и 13 разведывательно-огневых комплексов в составе расчетов беспилотной авиации «Орлан-10» и «Элерон», комплексов разведки «Стрелец», «Аистенок», «Зоопарк», «Ирония», ракетных комплексов «Искандер-М», самоходных и буксируемых гаубиц «Мста», реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган», а также самоходных минометов повышенной мощности «Тюльпан». В маневрах приняли участие около 8,5 тыс. военнослужащих в составе более 90 подразделений ракетных войск, ствольной, реактивной и самоходной артиллерии, выполнено свыше 2,5 тыс. огневых задач и тренировок по нанесению групповых и одиночных ракетных ударов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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