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07.04.2020 (16:02)

Российские военные специалисты в ходе работы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Сербии провели комплекс дезинфекционных мероприятий на 10 медицинских объектах

Сегодня в ходе селекторного совещания в Национальном центре управления обороной Российской Федерации в Москве руководитель сводного отряда Минобороны России в Сербской Республике генерал-майор Михаил Чернышов доложил главе военного ведомства генералу армии Сергею Шойгу о результатах деятельности российских военных специалистов по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в республике.

«Сводным отрядом проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на десяти медицинских объектах в трех городах Республики Сербия. Обработано 34 здания общей площадью 121,5 тыс. кв. м и шесть участков дорог с твердым покрытием общей площадью 38,5 тыс. кв. м.», — доложил генерал-майор Михаил Чернышов.

Кроме того, врачебно-сестринскими бригадами проведена санитарно-эпидемическая и лечебно-эвакуационная оценка системы медицинского обеспечения в десяти городах.

Четыре врачебно-сестринские бригады осуществляют лечение больных в трех медицинских центрах в городах Белград и Валево в сменном режиме».

«Личный состав здоров, обеспечен всеми видами довольствия, техника в исправном состоянии», — сообщил руководитель сводного отряда Минобороны России в Сербии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Селекторное совещание , COVID-19 , Министр обороны
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