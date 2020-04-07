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07.04.2020 (16:01)

Руководитель сводного отряда Минобороны России в Италии доложил о выполнении российскими военнослужащими задач по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Бергамо

Руководитель сводного отряда Минобороны России в Итальянской Республике – заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-майор Сергей Кикоть в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил Российской Федерации по видеоконференцсвязи доложил главе военного ведомства генералу армии Сергею Шойгу о выполнении российскими военнослужащими задач по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в городе Бергамо (Ломбардия, Италия).

«Сводным отрядом в Итальянской Республике проведен комплекс дезинфекционных мероприятий в 36 из 65 лечебно-оздоровительных учреждениях с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в провинции Бергамо области Ломбардия», — доложил Сергей Кикоть.

Было обеззаражено более 270 тыс. квадратных метров внутренних объёмов помещений, прилегающих территорий и дорог.

Врачебно-сестринские бригады медицинской службы осуществляют круглосуточное дежурство и лечение больных в полевом госпитале города Бергамо.

«Личный состав здоров, обеспечен всеми видами довольствия, техника в исправном состоянии», — добавил руководитель сводного отряда Минобороны России в Бергамо.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
COVID-19 , Министр обороны , Селекторное совещание
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