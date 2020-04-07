07.04.2020 (16:01)
Руководитель сводного отряда Минобороны России в Италии доложил о выполнении российскими военнослужащими задач по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Бергамо
Руководитель сводного отряда Минобороны России в Итальянской Республике – заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-майор Сергей Кикоть в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил Российской Федерации по видеоконференцсвязи доложил главе военного ведомства генералу армии Сергею Шойгу о выполнении российскими военнослужащими задач по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в городе Бергамо (Ломбардия, Италия).
«Сводным отрядом в Итальянской Республике проведен комплекс дезинфекционных мероприятий в 36 из 65 лечебно-оздоровительных учреждениях с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в провинции Бергамо области Ломбардия», — доложил Сергей Кикоть.
Было обеззаражено более 270 тыс. квадратных метров внутренних объёмов помещений, прилегающих территорий и дорог.
Врачебно-сестринские бригады медицинской службы осуществляют круглосуточное дежурство и лечение больных в полевом госпитале города Бергамо.
«Личный состав здоров, обеспечен всеми видами довольствия, техника в исправном состоянии», — добавил руководитель сводного отряда Минобороны России в Бергамо.