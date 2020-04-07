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07.04.2020 (16:58)

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» готовится к проходу проливной зоны

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» продолжает переход на Балтику после завершения программы испытаний на Северном флоте.

В настоящее время корабль находится в южной части Норвежского моря. Он следует экономичным ходом. Экипаж фрегата занимается совершенствованием военно-морской выучки.

Через несколько дней «Адмирал Флота Касатонов приступит к проходу проливной зоны и войдёт в Балтийское море.

Справочно:

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Его испытания на Северном флоте проходили с 20 ноября в несколько этапов. Сначала в Белом море был испытан комплекс ракетного вооружения фрегата. Экипаж корабля выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой мишени, расположенной на боевом поле «Чижа» в Архангельской области, и стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по морским мишенным позициям.

В акватории Баренцева моря фрегат выполнил артиллерийские стрельбы по морской и береговой целям, торпедные стрельбы по подводной цели, отработал взаимодействие с авиацией и судами обеспечения (пополнение топлива на ходу и буксировку) и отработал ряд других элементов программы испытаний.

После завершения всего комплекса государственных испытаний и подписания приёмного акта корабль будет принят в состав ВМФ России. Ожидается, что фрегат будет зачислен в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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