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07.04.2020 (16:54)

Трем подразделениям инженерных войск присвоено наименование «ударных» по итогам зимнего учебного периода

В воинских частях центрального подчинения инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации проведена проверка подразделений, претендующих на звание «ударных».

В ходе проверки военнослужащие сдали нормативы по физической и тактико-специальной подготовке, боевой и мобилизационной готовности. Кроме того комиссиями проверены исправность вооружения, военной и специальной техники, морально-психологическое состояние личного состава, состояние правопорядка и воинской дисциплины в подразделениях.

По итогам проверки инженерный батальон (штурма и разграждения) и рота инженерной разведки инженерно-саперной бригады, а также понтонная рота понтонно-мостовой бригады центрального подчинения (г. Муром, Владимирская обл.) смогли выполнить требования к соединениям, воинским частям и подразделениям Вооруженных Сил Российской Федерации для включения их в перечень «ударных».

Перечень ударных соединений, воинских частей и подразделений определяется два раза в год по результатам контрольных проверок за период обучения и является действительным в течение следующего учебного года.

Наименования «ударные» присваиваются приказом Министра обороны Российской Федерации наиболее боеспособным соединениям, воинским частям и подразделениям.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Инженерные войска
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