07.04.2020 (16:00)

Министр обороны России провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов, обозначенных в повестке дня, Министр обороны предложил обсудить тему, к которой сейчас приковано всеобщее внимание — распространение коронавирусной инфекции.

«Напомню, что в соответствии с поручением Правительства в Министерстве обороны развёрнут оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения в Вооружённых Силах новой коронавирусной инфекции. В объединениях, соединениях, воинских частях и организациях работают оперативные группы», — сообщил Сергей Шойгу.

Он отметил, что для выявления вирусоносителей и оперативного реагирования сформировано 49 подвижных санитарно-эпидемиологических групп. Определён алгоритм работы должностных лиц по организации профилактических мер.

«Важнейшей государственной задачей, которую мы сейчас решаем, является строительство и ввод в эксплуатацию 16 многофункциональных медицинских центров в Западном, Южном, Центральном и Восточном военных округах, — добавил глава военного ведомства. — На эти цели Министерству обороны выделено 8,8 млрд рублей. Подрядные организации уже приступили к работам на площадках в 16 военных госпиталях. Строительство идёт в соответствии с планами-графиками. Объекты будут введены в эксплуатацию в период с 20 апреля по 15 мая».

В ходе совещания Министр обороны поручил командующим Восточным военным округом и Тихоокеанским флотом совместно с Главным военно-медицинским управлением в течение 10 суток нарастить емкость госпитального судна «Иртыш» до 450 мест для размещения на нем неинфецированных больных с целью разгрузки лечебных учреждений Министерства обороны на Дальнем Востоке и подготовить их для возможного приема больных с признаками коронавирусной инфекции.

Генерал армии Сергей Шойгу также напомнил, что 28 марта завершилась внезапная проверка, в ходе которой повышалась готовность органов военного управления, соединений, воинских частей и медицинских организаций к локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения инфекций.

Все привлекаемые силы и средства успешно справились с поставленными задачами.

Далее глава военного ведомства остановился на вопросе организации и проведения в стране весенней призывной кампании, которая началась 1 апреля. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации в войска будет направлено 135 тыс. человек.

«Напомню всем должностным лицам о важности профилактической работы в период начавшегося призыва граждан на военную службу. Наша приоритетная задача не допустить распространения новой инфекции среди призывного контингента, сохранить здоровье военнослужащих и гражданского персонала, — поставил задачу генерал армии Министр обороны. — Ещё раз обращаю внимание командующих войсками военных округов и Северным флотом, руководителей органов военного управления на необходимость взять под личный контроль организацию данной работы».

Кроме того, как отметил Сергей Шойгу, военные комиссариаты должны быть приведены в условия усиленного дезинфекционного режима и укреплены необходимым медицинским имуществом, в том числе для проведения термометрии и тестирования. Важно обеспечить качественное медосвидетельствование и психологический отбор новобранцев, отправка которых к местам прохождения службы начнётся после 20 мая.

Глава военного ведомства также добавил, что уточнение необходимых военно-учетных данных осуществляется сотрудниками военкоматов только в дистанционном режиме — по телефону.

«Министерство обороны не только принимает меры по предупреждению новой коронавирусной инфекции в Вооруженных Силах Российской Федерации, но и по поручению Верховного Главнокомандующего помогает ряду стран в борьбе с этой угрозой», — напомнил Сергей Шойгу.

Сводный отряд Министерства обороны продолжает оказывать помощь Итальянской Республике.

В Национальном центре управления обороной для решения внезапно возникающих задач и поддержания непрерывного взаимодействия создана оперативная группа с участием представителей Минпромторга, Роспотребнадзора, Федеральной таможенной службы и Пограничной службы.

Российский сводный отряд также приступил к оказанию помощи Сербии в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Переходя к тематической части селекторного совещания, Министр обороны предложил обсудить ведущиеся работы по модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, а также возобновлению производства самолётов Ту-160.

Глава военного ведомства сообщил, что в настоящее время ПАО «Туполев» совместно с предприятиями промышленности решает задачу продления сроков службы и повышения эффективности бортового оборудования самолётов. Одновременно на Казанском авиационном заводе ведутся работы по восстановлению производства новых самолётов Ту-160 и изготовлению их установочной партии.

Далее на селекторном совещании был рассмотрен ход подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Продолжается работа по сохранению исторической памяти о войне, противодействию фальсификации значения Победы, отметил Сергей Шойгу, к этой работе подключены серьёзные научные силы, военные архивы, музеи, средства массовой информации.

«И конечно, наш гражданский долг — забота о ветеранах. Мы неоднократно говорили об этом, ещё раз подчеркну — каждому ветерану необходимо уделять максимум внимания и оказывать постоянную поддержку», — добавил Министр обороны.

В завершение тематической части совещания был рассмотрен вопрос исправности учебной авиации Воздушно-космических сил.

«Отмечу, что работа по её повышению проводится большая и, самое главное, эффективная. Если в сентябре прошлого года в войсках было готово к эксплуатации около 50% учебных самолётов от общего числа, то сейчас таких самолётов практически 90%. Это количество позволит нам в текущем году обеспечить качественную подготовку курсантов-лётчиков», — заявил глава военного ведомства.

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