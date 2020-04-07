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07.04.2020 (16:10)

В армейском корпусе Черноморского флота начались работы по переводу техники на летний режим эксплуатации

В подразделениях армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) начались сезонные работы по переводу военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.

Специалисты проводят комплекс работ сезонного обслуживания на всех видах военной бронетехники, как на колёсной, так и на гусеничной базе. Ими проверяется работоспособность всех систем, узлов и оборудования, осматриваются силовые установки и топливные баки, производится замена масла и специальных жидкостей.

Все мероприятия осуществляются для определения технического состояния вооружения и военной техники армейского корпуса и подготовки её к надежной работе в летних условиях. При проведении работ учитываются конкретные условия использования каждой машины, особенности решаемых ими задач и сроки эксплуатации.

Все мероприятия планируется завершить к началу мая.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот
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