07.04.2020 (16:10)
В армейском корпусе Черноморского флота начались работы по переводу техники на летний режим эксплуатации
В подразделениях армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) начались сезонные работы по переводу военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.
Специалисты проводят комплекс работ сезонного обслуживания на всех видах военной бронетехники, как на колёсной, так и на гусеничной базе. Ими проверяется работоспособность всех систем, узлов и оборудования, осматриваются силовые установки и топливные баки, производится замена масла и специальных жидкостей.
Все мероприятия осуществляются для определения технического состояния вооружения и военной техники армейского корпуса и подготовки её к надежной работе в летних условиях. При проведении работ учитываются конкретные условия использования каждой машины, особенности решаемых ими задач и сроки эксплуатации.
Все мероприятия планируется завершить к началу мая.