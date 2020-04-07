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07.04.2020 (15:56)

Более 60 образцов современной и перспективной техники и приборов инженерных войск представят на VI Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020»

Инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации примут активное участие в подготовке и проведении VI Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020».

Выставочную экспозицию инженерных войск составят существующие и перспективные образцы средств инженерного вооружения, которые будут представлены как на статических экспозициях, размещенных в павильонах и на открытых площадках парка Патриот, так и в ходе динамического показа специальной техники на объектах полигона Алабино.

Всего в масштабе мероприятий форума спланированы к демонстрации более 60-ти образцов военной инженерной техники, приборов поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов, комплектов групповой и индивидуальной экипировки саперов, а также других средств, применяемых инженерными войсками при выполнении специальных задач.

В рамках форума будут представлены новейшие технические средства, работа которых основана на комплексировании физических принципов поиска, обнаружения и идентификации взрывоопасных предметов в различных укрывающих средах.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Инженерные войска
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