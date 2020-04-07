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07.04.2020 (15:42)

Комплексы С-400 «Триумф» отразили удар условного противника в Калининградской области

Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» соединения противовоздушной обороны Балтийского флота провели плановое учение по отражению удара условного противника.

По замыслу учения, условный противник планировал нанести массированный ракетно-бомбовый удар по объектам инфраструктуры.

Дежурные расчеты с помощью комплексов радиолокационной разведки «Небо-У» обнаружили авиацию «противника» на большой дальности. Боевые расчеты С-400 немедленно взяли цели на сопровождение, выполнили захват и электронными пусками ракет уничтожили средства воздушного нападения при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов.

Отработка учебно-боевой задачи проводилась в условиях массового радиоподавления условного противника.

В плановом мероприятии боевой подготовки было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» предназначен для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Комплекс может применяться днем и ночью в любых физико-географических, а также погодно-климатических условиях при сильном радиоэлектронном подавлении.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот
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