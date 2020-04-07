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07.04.2020 (15:14)

Итоговое танковое учение 2-й армии прошло под Оренбургом

Под Оренбургом прошло учение танковых подразделений 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Практические действия проходили на Тоцком полигоне. Экипажи танков Т-72Б3 сначала совершили 10 км марш в район непосредственного соприкосновения с противником и с ходу провели групповые боевые стрельбы. Цели находились на дальностях до 1,5 тыс. м. Также танкисты провели боевые стрельбы из 125-мм пушек и пулеметов НСВТ и ПКТМ.

В учении приняло участие свыше 80 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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