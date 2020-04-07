07.04.2020 (16:05)

Новые «Терминаторы» поступили на вооружение армейской авиации ЮВО на Кубани



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Новые «Терминаторы» поступили на вооружение армейской авиации ЮВО на Кубани

Авиационный полк армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае пополнился новыми вертолетами Ми-8АМТШ «Терминатор».

Ранее представители округа на предприятии-изготовителе завершили приемку новых винтокрылых машин, после чего она была доставлена на аэродром постоянного базирования.

«Терминатор» оснащен современным навигационным оборудованием, которое позволяет совершать полеты и выполнять задачи в любых погодных условиях.

Военнослужащим инженерно-авиационной службы предстоит провести необходимый комплекс регламентных приемных работ, полностью проверить функционирование всех систем и механизмов авиационных комплексов.

В ближайшие время экипажи вертолётов совершат контрольные облеты, включающие в себя серию взлетов и посадок вертолета, полеты на высотах до 1000 м, а также проверку работы систем при нагрузках и перегрузках.

Всего с 2010 года в войска ЮВО поступило около 12 тыс. единиц новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, оснащенной эффективными средствами связи и автоматизированными системами управления.

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