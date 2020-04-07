07.04.2020 (15:00)

«Чёрные береты» КФл впервые отработали десантирование в составе подразделений в Дагестане



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player «Чёрные береты» КФл впервые отработали десантирование в составе подразделений в Дагестане

Десантно-штурмовые и разведывательные подразделения морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа в рамках весеннего сбора по воздушно-десантной подготовке (ВДП) в Дагестане приступили к отработке действий в тылу условного противника в предгорном районе Каркмаскала.

«Черные береты» совершили первый прыжок с парашютом в составе подразделений на одном из общевойсковых полигонов в Дагестане. Ранее десантирование морпехи КФл отрабатывали в Астраханской области.

Каждому морпеху предстоит выполнить не менее 7 прыжков с парашютами системы Д-10, Арбалет-2 и парашютной системой Д-6 серии 4.

Личный состав подразделений разведки КФл совершает прыжки в ночное и дневное время суток из вертолёта Ми-8 в полном боевом снаряжении со стабилизацией падения в 3 секунды и ручным раскрытием парашюта с высоты 600-800 метров, а затяжные прыжки – с высоты 1500 метров.

Помимо стандартных элементов ВДП подразделения выполняют нормативы по сбору в назначенных точках после приземления и совершают марш-бросок в полной экипировке, отрабатывают тактику ведения диверсионных действий на объектах и в тылу условного противника.

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На сборах по ВДП, которые продлятся до конца апреля, военнослужащие подразделений морской пехоты выполнят в общей сложности около 1500 прыжков.