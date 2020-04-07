07.04.2020 (14:57)
Подводная лодка «Санкт-Петербург» отправилась на модернизацию в Кронштадт
Головная дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург», находящаяся в опытной эксплуатации на Северном флоте отправилась на плановое техническое обслуживание и модернизацию в Кронштадт.
Подводная лодка совершает межфлотский переход из Баренцева в Балтийское море. Она вышла из базы на Кольском полуострове в сопровождении спасательного буксирного судна «Памир».
В настоящее время подводная лодка идёт в северной части Норвежского моря. Её поисково-спасательное обеспечение осуществляет спасательный буксир «Николай Чикер». Весь межбазовый переход она пройдёт в надводном положении.
Новости по теме:
Фрегат «Адмирал Касатонов» завершил испытания на Северном флоте и совершает переход в Балтийское море
С зенитным ракетным полком Северного флота проведено учение по охране и обороне воздушного пространства в Арктике
Метки: