07.04.2020 (14:57)

Подводная лодка «Санкт-Петербург» отправилась на модернизацию в Кронштадт

Головная дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург», находящаяся в опытной эксплуатации на Северном флоте отправилась на плановое техническое обслуживание и модернизацию в Кронштадт.

Подводная лодка совершает межфлотский переход из Баренцева в Балтийское море. Она вышла из базы на Кольском полуострове в сопровождении спасательного буксирного судна «Памир».

В настоящее время подводная лодка идёт в северной части Норвежского моря. Её поисково-спасательное обеспечение осуществляет спасательный буксир «Николай Чикер». Весь межбазовый переход она пройдёт в надводном положении.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице