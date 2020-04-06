Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.04.2020 (09:40)

Весенний призыв в Амурской области пройдет с повышенными мерами сохранения здоровья призывников

Около одной тысячи граждан Амурской области спланировано призвать для службы в армии в рамках стартовавшего весеннего призыва. Первая отправка призывников планируется не раньше 20 мая 2020 года. Практически все призывники будут проходить военную службу на территории Восточного военного округа, а большая часть из них в соединениях и частях, дислоцированных в Амурской области.

На сборном пункте области и в районных комиссариатах приняты исчерпывающие меры по сохранению здоровья призывников. Создан необходимый запас индивидуальных средств защиты и дезинфицирующих растворов. Места сбора призывников оборудованы бактерицидными облучателями, постами медицинского контроля для профилактики предупреждения заболеваний и своевременного выявления лиц с признаками вирусной инфекции. По прибытию в воинские части с прибывшими новобранцами будет проводиться комплекс карантинных мероприятий продолжительностью не менее 14 дней.

Традиционно на сборном пункте призывников обеспечат установленной военной формой одежды, гигиеническими принадлежностями, банковской картой для получения денежного довольствия и питанием на путь следования к месту службы. Кроме того, призывникам выдадут специальную пластиковую карту с биометрическими данными, которая является дополнением к военному билету военнослужащего.

Весенний призыв стартовал в ВВО 1 апреля и завершится 15 июля текущего года.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В регионах Дальнего Востока созданы первые спортивные общественные организации по Армейской тактической стрельбе
В Амурском объединении ВВО стартовала контрольная проверка войск за зимний период обучения
Подразделения РЭБ ВВО предотвратили точечный ракетный удар условного противника в Бурятии
Военные топографы ВВО берут на вооружение цифровые карты и геоинформационное моделирование

Метки:
Военная служба по призыву , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false