06.04.2020 (07:10)

В регионах Дальнего Востока созданы первые спортивные общественные организации по Армейской тактической стрельбе

В регионах Дальнего Востока созданы первые спортивные общественные организации по Армейской тактической стрельбе. Организации прошли регистрацию в Амурской области и Приморском крае. В ближайшее время организации появятся и в других регионах, где дислоцируются соединения и части Восточного военного округа.

Организации создаются по инициативе и под патронажем объединений округа и направлены на развитие новой спортивной дисциплины в военных организациях, военно-учебных заведениях, военно-патриотических клубах и других участников, объединившихся на основе общности интересов стрелкового спорта.

С участниками организации регулярно планируется проводить соревнования и другие спортивно-стрелковые мероприятия на базе недавно созданных специализированных участков общевойсковых полигонов.

Справочно:

Армейская тактическая стрельба - новый вид спорта, включающий в себя перемещения, стрельбу из различных видов оружия в движении из неудобных положений, использования укрытий и скоростную перезарядку оружия. В отличие от практической стрельбы все стрелки используют штатное оружие военнослужащих.

Новое направление в боевой подготовке войск является реальной проверкой мастерства владения оружием в сложной и незнакомой ситуации. Отсутствие шаблонности и возможности заранее подготовиться помогут воинам лучше подготовиться к выполнению задач в боевой обстановке.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице