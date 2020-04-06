06.04.2020 (07:07)

В Амурском объединении ВВО стартовала контрольная проверка войск за зимний период обучения

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, стартовала контрольная проверка по итогам зимнего периода обучения. В целях минимизации рисков инфекционных заболеваний, проверка будет проведена с повышенными мерами сохранения здоровья военнослужащих под руководством командиров соединений и воинских частей.

В течение двух недель в полном объеме будут проверены вопросы боевой и мобилизационной готовности, боевого дежурства, оперативной и боевой подготовки войск. Будет дана оценка морально-психологического состояния личного состава, правопорядка, воинской дисциплины, состояния службы войск и безопасности военной службы, тылового и других видов обеспечения войск.

В рамках проверки состоится ряд тактических учений, на которых будут оценены подразделения на боеготовность и умелые действия командиров всех степеней при организации и ведении боевых действий в сложной обстановке. Кроме того, все военнослужащие объединения будут оценены контрольными занятиями, в том числе по медицинской подготовке и РХБ защите.

К мероприятиям привлечено более 500 единиц техники, в том числе недавно поступившие танки Т-80БВ, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», артиллерийское вооружений, новейшие командно-штабные машины и другая специальная техника. По результатам контрольной проверки каждому военнослужащему будет выставлена оценка, а также проведен анализ подготовки подразделений к выполнению задач по предназначению.

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