06.04.2020 (06:58)

Подразделения РЭБ ВВО предотвратили точечный ракетный удар условного противника в Бурятии

С военнослужащими подразделений радиоэлектронной борьбы мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцируемого в Республике Бурятия, состоялось тактико-специальное учение с применением автоматизированных станций помех современного комплекса «Борисоглебск-2».

Подразделения РЭБ совершили марш в позиционный район для выполнения различных вводных, поступающих с командного пункта.

По прибытию экипажей в заданный район, специалисты РЭБ выполнили ряд задач и нормативов по развертыванию современных автоматизированных станций помех, в частности, «Леер - 3», «Житель», «Ртуть-БМ», включению специальной аппаратуры, ввод исходных данных и обнаружению наиболее важных источников радиоизлучения.

Специалисты РЭБ выполнили комплекс задач по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, прикрытию позиций артиллерии и командного пункта от точечного ракетного удара, блокированию работы узла связи, нарушению системы управления условного противника.

Помимо этого, военнослужащие отработали специальные задачи по созданию ложных линий радиосвязи в радиосети условного противника, для прикрытия своих радиоэлектронных объектов.

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