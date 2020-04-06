06.04.2020 (06:55)

Военные топографы ВВО берут на вооружение цифровые карты и геоинформационное моделирование

В воинских частях и соединениях Восточного военного округа проходит поэтапное совершенствование автоматизированных систем сбора, обработки и обновления цифровой геоинформации топографических служб.

При составлении электронных топографических карт используются обобщенные географические данные с детальной проработкой гидросферных, литосферных слоев и особенностей растительности на каждом отдельном участке местности. Таким образом, командиры имеют возможность оперативно и качественно оценить рельеф и учесть его особенности при проведении учебно-боевых задач на местности, а также в незнакомых районах. Например, можно определить наиболее удобные пути выдвижения, возможные опасные направления действий.

Введение в эксплуатацию новейших геоинформационных систем позволит повысить уровень и эффективность управления войсками, а также оперативность получения необходимых данных для принятия необходимых решений.

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