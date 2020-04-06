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06.04.2020 (06:53)

Войска Восточного военного округа готовы к пожароопасному периоду

В связи с началом пожароопасного периода в Восточном военном округе (ВВО) проведен комплекс мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций вблизи военных объектов.  В объединениях округа сформировано около 30 противопожарных сводных отрядов. Всего на случай чрезвычайных ситуаций, в готовности находятся около 6 тысяч военнослужащих и 1100 единиц военной и специальной техники, включая авиацию.

В соответствии с распоряжением командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко на всех военных объектах регулярно проверяется соблюдение требований пожарной безопасности. На потенциально опасных объектах регулярно проводятся пожарно-тактические учения и  дни пожарной профилактики.

С личным составом штатных и нештатных пожарных команд проходят практические тренировки по действиям при угрозе распространения лесных и степных пожаров вблизи соединений и воинских частей.

К началу пожароопасного периода вокруг мест дислокации воинских частей оборудованы противопожарные рвы, проведена опашка 50-метровой полосы. На охраняемых периметрах установлены пожарные водоемы, прилегающая территория очищена от травы и сухостоя.

Ежедневно проводится мониторинг и контроль пожароопасной обстановки совместно с органами МЧС.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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