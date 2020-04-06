06.04.2020 (06:50)
На Камчатке минно-тральные корабли в ходе учения провели стрельбы по морским и воздушным целям
В рамках завершающего этапа тактических учений группировки сил в дальней морской зоне морские тральщики соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России выполнили боевые у упражнения в море.
В морском полигоне Авачинского залива тактическая группа в составе двух минно-тральных кораблей провела учения по организации противовоздушной обороны отряда на переходе морем и успешно поразила огнем артиллерийских установок АК-630 имитированные воздушные цели.
В ходе учения корабли также отработали противоминные задачи. Тральщики обнаружили в заданном районе морскую плавающие мину и уничтожили её огнем корабельной артиллерии.
В ходе учения экипажи совершенствовали алгоритм практических действий в условиях радиационного и химического заражения и провели тренировку по борьбе за живучесть кораблей.