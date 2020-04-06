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06.04.2020 (06:47)

Боевые корабли ТОФ в ходе учения подавили артиллерийским огнем цели на побережье

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) завершают решение практических задач в рамках серии плановых тактических учений группировки сил в дальней морской зоне.

Финальным эпизодом учений стало выполнение комплексной артиллерийской стрельбы по береговым целям экипажами флагмана флота Гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг» и эскадренного миноносца «Быстрый».

В районе одного из прибрежных полигонов в акватории Тихого океана корабли выполнили артиллерийскую стрельбу на подавление видимых и невидимых укрепленных береговых целей, скрытых рельефом местности. Огонь велся из 130-мм корабельных автоматических пушек АК-130. Уничтожив мишени, имитирующие защищенные огневые точки и боевую технику условного противника, силы группировки приступили к этапу свертывания.

Учения группировки сил в дальней морской зоне в акваториях Японского, Охотского моря и Тихого океана проводились с 25 марта. К ним привлекалось до 15 боевых кораблей и катеров, 12 судов обеспечения, около 20 самолётов и вертолётов.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Корабли , Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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