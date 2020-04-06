Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.04.2020 (08:00)

Российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами прошли подготовку к работе по приёму пациентов в полевом госпитале

Российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами прошли подготовку к работе по приёму пациентов в полевом госпитале г. Бергамо.

Подготовка проходила  в больнице города Бергамо имени Папы Джованни 23-го. В ходе совместной подготовки врачей российские и итальянские коллеги обмениваются опытом, знакомятся с алгоритмами работы в полевом госпитале.

Завершено дооборудование отделений интенсивной терапии, где российские и итальянские медицинские бригады начнут совместную работу по приему и лечению больных коронавирусной инфекцией. В настоящее время осуществляется тестирование и настройка всего установленного оборудования.

Со следующей недели наши специалисты в круглосуточном режиме в три смены будут осуществлять приём, диагностику и лечение заболевших в 2-х отделениях интенсивной терапии и реанимационном отделении полевого госпиталя.

 Госпиталь рассчитан на 142 койки. В нем будут работать более 200 итальянских и российских специалистов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами прошли подготовку к работе по приёму пациентов в полевом госпитале

Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player
 


Новости по теме:
Российские военные специалисты, прибывшие в Сербию, приступили к практическому выполнению задач
Специальное учение по локализации условной ЧС при вирусной угрозе прошло в Бурятии
Специалисты войск РХБЗ продемонстрируют современные образцы военной техники на Форуме «АРМИЯ-2020»
Российские военные специалисты провели дезинфекцию в домах для престарелых в трех населенных пунктах Ломбардии

Метки:
COVID-19 , Войска РХБ защиты , Медицина
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false