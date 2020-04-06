06.04.2020 (08:00)

Российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами прошли подготовку к работе по приёму пациентов в полевом госпитале

Российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами прошли подготовку к работе по приёму пациентов в полевом госпитале г. Бергамо.

Подготовка проходила в больнице города Бергамо имени Папы Джованни 23-го. В ходе совместной подготовки врачей российские и итальянские коллеги обмениваются опытом, знакомятся с алгоритмами работы в полевом госпитале.

Завершено дооборудование отделений интенсивной терапии, где российские и итальянские медицинские бригады начнут совместную работу по приему и лечению больных коронавирусной инфекцией. В настоящее время осуществляется тестирование и настройка всего установленного оборудования.

Со следующей недели наши специалисты в круглосуточном режиме в три смены будут осуществлять приём, диагностику и лечение заболевших в 2-х отделениях интенсивной терапии и реанимационном отделении полевого госпиталя.

Госпиталь рассчитан на 142 койки. В нем будут работать более 200 итальянских и российских специалистов.

Российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами прошли подготовку к работе по приёму пациентов в полевом госпитале

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