05.04.2020 (21:52)

На Северном флоте прошли ротные тактические учения подразделений отдельной мотострелковой брига

На полигоне Печенгского района Мурманской области прошли ротные тактические учения подразделений отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота. В них было задействовано более 100 единиц боевой техники, таких как многоцелевые тягачи лёгкого бронирования МТЛБ и танки Т-80 БВМ.

В ходе учения подразделения отработали временные нормативы по приведению в высшие степени боевой готовности, совершение марша в назначенные районы отрабатывая действия по отражению нападения противника, а также преодолевали условно заражённые участки местности.

На учениях отрабатывались слаженные действия военнослужащих при ведении огня из стрелкового оружия, боевых машин, орудий, миномётов и гранатомётов по целям, имитирующих бронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу противника на расстоянии от 100 до 3000 метров. Военнослужащие отработали нормативы по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовке. Также оценивались действия командиров подразделений тактически грамотно вести бой.

Ротные тактические учения проводились под руководством временно исполняющего обязанности командира мотострелкового батальона отдельной мотострелковой бригады капитана Алексея Домницкого. Он рассказал, что особое внимание в ходе учения уделялось слаженным действиям и профессиональным навыкам военнослужащих при оборонительных действиях, маскировке и разведке местности. Подразделения отлично справились с поставленными учебно-боевыми задачами.

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