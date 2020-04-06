06.04.2020 (05:00)
Российские военные специалисты, прибывшие в Сербию, приступили к практическому выполнению задач
Российские военные специалисты, прибывшие в Сербию, приступили к практическому выполнению задач по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Военнослужащие провели технический осмотр и подготовку техники, медицинского оборудования, средств защиты, а также изучили район предстоящих работ. На территории военно-медицинской академии Вооруженных Сил Сербии развернут временный автопарк и пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции.
Накануне состоялось совещание с представителями министерств обороны и здравоохранения, в ходе которого были определены задачи российским военнослужащим, по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
В качестве первоочередных объектов проведения работ выбраны две важнейшие медицинские организации Белграда. Первое это клиника акушерства и гинеоклогии «Народный фронт». Второе - медицинский клинический центр имени «Драгоша Мишевича», где изолированы и проходят лечение пациенты с тяжелой и средней тяжестью заболевания коронавирусной инфекцией.
Российские врачебно-сестринские бригады на первоначальном этапе привлекаются для анализа эпидемиологической обстановки, консультирования и обучения сербских коллег по вопросам организации карантинных и дезинфекционных мероприятий, а в дальнейшем и оказания непосредственно медицинской помощи пациентам.
Подразделения РХБЗ и специальная военная техника привлечены к санитарной обработке и дезинфекции лечебных учреждений. По итогам дня обработано более 60 тысяч квадратных метров помещений и 5000 квадратных метров прибольничной территории.
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