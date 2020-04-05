05.04.2020 (19:33)

В ЦВО в марте в Юнармию вступили более 8,5 тысяч юношей и девушек

За прошедший месяц в регионах, в которых дислоцирован Центральный военный округ (ЦВО), общее количество юнармейцев превысило 269 тысяч человек. В ряды Юнармии вступили более 8,5 тысяч юношей и девушек.

Ребята произносили клятвы юнармейца в торжественной обстановке, получали свидетельства, значки, знамена и форму. Школьники образовывали юнармейские отряды и принимали активное участие в общественных и патриотических мероприятиях, проводимых на территории округа. В ЦВО количество юнармейских отрядов уже больше 8,5 тысяч.

Больше всех вступили в ряды Юнармии ребята из Самарской области - более 2100 человек, а также Республики Татарстан - более 1600 человек.

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