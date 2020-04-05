05.04.2020 (19:00)

Учащиеся военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга получили доступ к уникальным материалам Президентской библиотеки, посвященным знаменательной дате Ледового побоища

5 апреля 1242 года произошло решающее сражение между немецкими крестоносцами и русской дружиной под предводительством князя Александра Невского, давшей отпор врагу на льду Чудского озера у Вороньего камня. Курсанты военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга получили возможность ознакомиться с уникальными материалами, размещенными на портале Президентской библиотеки по теме сражения, которое вошло в историю как Ледовое побоище. В электронной коллекции «Александр Невский (1221–1263)», представленной на портале Президентской библиотеки, – исследования учёных и богословов, очерки и изобразительные материалы, посвящённые великому князю, дипломату и воину; чья победа в противостоянии с немецкими рыцарями во многом предрешила судьбу России.

«Не рассчитывать на чужую помощь, а расти и подниматься собственными усилиями, с напряжением всех сил народных, выработать и создать свой собственный центр могущества – а затем уже думать о свержении ига – таковы смысл и значение деятельности св. Александра Невского. Какая могучая вера в свой народ требовалась для того, чтобы не смутиться обрушившимися над Русью бедствиями, чтобы надеяться на то, что рано или поздно, укрепившись духовно и собравшись с материальными силами, Россия воскреснет, как феникс из пепла, для новой, политически и духовно самостоятельной жизни!», – подводит итог подвижнической борьбы князя Александра Невского писатель, протоирей Михаил Хитров в исследовании «Святой благоверный великий князь Александр Ярославич Невский» (1899), размещённом на портале Президентской библиотеки.

Всё, что предпринимал князь Невский, он делал с верой в Бога и в высшую справедливость. Михаил Хитров попытался определить источник внутренней силы личности юного князя: «Для объяснения тайны этого обаяния недостаточно указания только на отвагу и предусмотрительность. Одновременно с этими качествами в нём было нечто высшее, что неотразимо влекло к нему: на челе его сияла печать гения. Как яркий светильник, горел в нём явно для всех дар Божий. Этим-то даром Божиим все любовались в нём».

Предвидя нелегкую борьбу с немецкими рыцарями, Александр Невский проявил талант дипломата, заключив мир с наиболее сильным врагом – Золотой Ордой. И в этом ему помогли не только слава воина и мудрого правителя: «Батый, сей жестокий Батый, грубый и непреклонный, – сказано в историческом исследовании М. Хитрова, – страшный бич Божий, увидев пред собою Невского, удивился, и в первый раз в жизни почувствовал то уважение, которое невольно внушается лицезрением святого мужа. Столь сильное впечатление производила красота и святость Александра в людях, надменных своим величием, в властителях гордых и высокомерных».

Нелегко было сдерживать продолжающийся натиск с Запада. Уже пал Псков, угроза нависла над Великим Новгородом. Пришло время померяться силами с грозным врагом, которому войско Александра Невского уступало и в численности, и в снаряжении.

Обо всём этом, будущие военные моряки могут прочитать в изданиях «Невская битва и Ледовое побоище: исторический очерк» (1900) С. Кроткова (1900), «Ледовое побоище» В. Мавродина (1941), «Ледовое побоище» С. Глязера (1941), «Похвальное слово святому благоверному князю Александру Ярославичу Невскому, читанное в Воронежской губернской гимназии 10 сентября 1836 года старшим учителем оной Николаем Савостьяновым» (1841) и др.

«Была суббота 5 апреля 1242 года, – сказано в книге «Святой благоверный великий князь Александр Ярославич Невский», – когда на восходе солнца перед русскими открылся клинообразный строй немецкого войска, который русские называли свиньёю. Этот строй страшен для слабого войска, которое он рассекает надвое и дробит на мелкие отряды подобно скале, разбивающей морские волны. Рассеянные неприятели, теряя между собою связь и вместе с тем присутствие духа, разбегаются в разные стороны».

Немцы рассчитывали легко справиться с русскими, зная их боевой строй, но Александр их перехитрил. Пока передовой отряд рыцарей пробивался через строй новгородской пехоты, княжеские дружины не трогались с места, а на флангах стояли конные отряды. Пехоте был отдан приказ отходить дальше на лёд, увлекая за собой тяжёлую конницу псов-рыцарей. Когда они оказались на льду, с флангов выдвинулась русская конница, взяв немцев в кольцо. Вот тут-то ударила мощная княжеская дружина. Пытаясь спастись бегством, многие рыцари стали тонуть. Весенний тонкий лёд не мог выдержать тяжеловооружённых немцев, ведь вес одного рыцаря достигал 120 килограммов.

Сокрушительной победой русских закончилась одна из самых знаменитых битв русского средневековья, получившая название Ледовое побоище. После поражения на Чудском озере Тевтонский орден был вынужден заключить мир.

Историк Михаил Хмыров в книге «Александр Ярославич Невский, великий князь Владимирский и всей Руси» (1871) пишет: «Подвиги Александра тем ярче, знаменитее и народнее, что они чужды себялюбия, в большей или меньшей степени свойственного деятельности других, исторически замечательных государей русских».

Важно подчеркнуть также ещё одну черту личности этого защитника родной земли: «Неутомимо сражаясь с западными врагами, он в сущности ведёт оборонительную войну и не стремится к захватам чужих владений, являясь в этом отношении вполне представителем своего народа. Его заставляет прибегать к оружию необходимость самозащиты. Бескорыстный и великодушный, милостивый „паче меры“, он без сомнения отказался бы от военных лавров, если бы враги не вызывали его. Но, раз взявшись за меч, он уже не останавливается на полдороге, но стремится достигнуть более или менее прочных результатов, насколько было возможно для него при тех незначительных силах, которыми он располагал». Князь имел право сказать: «Кто придёт к нам с мечом, тот от меча и погибнет».

После смерти Александр Невский стал небесным покровителем своей Родины. Церковь причислила его к лику святых.

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