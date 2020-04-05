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05.04.2020 (19:04)

За последние два года РВСН получили 10 единиц «МИОМ» и «Листвы» для ПГРК «Ярс»

За последние два года стратегические ракетчики получили 10 таких машин. Темпы поставок перспективных образцов инженерного вооружения в 2020 году сохранятся на том же уровне, что и в этом году. За последние пять лет в перевооружаемые соединения РВСН поступили более 30 машин инженерного обеспечения и маскировки, а также дистанционного разминирования.
Данная техника поступает во все соединения ПГРК, перевооружаемые на ракетный комплекс «Ярс».
МДР создавалась для повышения живучести и защищенности агрегатов подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) на маршрутах боевого патрулирования и полевых позициях, для разминирования участков маршрутов движения колонн техники от дистанционных управляемых минных полей, радиоуправляемых мин и фугасов.
В войсковых условиях была проведена проверка боевой эффективности МДР «Листва» на уничтожение (обезвреживание) минно-взрывных устройств (спецсборок инженерных боеприпасов) и первые машины  поставлены в Тейковское, Йошкар-Олинское и Новосибирское ракетные соединения.
Машина инженерного обеспечения и маскировки обеспечивает выполнение таких задач как инженерная разведка маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций, включая оценку несущей способности их грунтовых оснований, проверку габаритов проходимости маршрутов и площадок, а при необходимости – их восстановление (расширение).
С помощью данной техники производится инженерная разведка маршрутов на наличие минно-взрывных заграждений и разминирование местности, а также скрытия следов заезда агрегатов на полевые позиции.
 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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