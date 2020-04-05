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05.04.2020 (18:15)

Первый экспериментальный женский экипаж патрульного катера типа «Раптор» проходит курс навигации в Объединенном учебном центре ВМФ

Первый экспериментальный женский  экипаж  новейшего патрульного катера Черноморского флота «Раптор» проходит курс навигации в рамках цикла подготовки в Объединенном Учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге.

Об этом доложено Главкому ВМФ Адмиралу Николаю Евменову в ходе планового совещания, которое проведено по видеоконференцсвязи.

Командир катера Анна Брикез, рулевой-сигнальщик Юлия Курочкина, моторист Ольга Чулкова изучают базовые основы кораблевождения и навигационной безопасности плавания, включая такие важнейшие документы как Международные правила предупреждения столкновения судов,  документы по системе МАМС  (единая система ограждения навигационных опасностей плавучими знаками).

Учебно-тренажерная база Объединенного учебного центра ВМФ, а также опытные преподаватели, позволят девушкам получить необходимый объем теоретических и практических знаний по навигации, которые они продолжат впоследствии совершенствовать непосредственно на патрульном катере «Раптор» на Черноморском флоте. Наряду с прохождением курса навигации, девушки изучают радиотехническое вооружение катера и  системы энергетики.  

Как сообщил ранее Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов: «Первый экспериментальный женский экипаж патрульного катера типа «Раптор» в составе 3-х человек сформирован на Черноморском флоте в соответствии с решением Министра обороны РФ. Комплексная подготовка экипажа  проходит  в Санкт-Петербурге. Она включает в себя теорию и практику... Обучение в Объединенном учебном центре позволит экипажу освоить технические средства катера, включая энергетическую установку, радиотехническое вооружение, системы связи и навигации, отработать вопросы управления катером. В обучении будут использоваться учебно-тренажерные комплексы учебного центра.   Экипаж отработает плановые тренировки по борьбе за живучесть, включающие в себя борьбу с водой и огнем, а также посадку на спасательный плотик».

Патрульные  катера проекта 03160 типа «Раптор»  построены  на заводе «Пелла»  по заказу Военно-Морского Флота для несения патрульной службы в акваториях  назначенных морских районов. Катера «РАПТОР» отличаются высокими характеристиками управляемости и  маневренности,  также   эффективным для своего класса вооружением для выполнения поставленных задач.  Катер проекта 03160 предназначен для выполнения в светлое и темное время суток следующих задач:

- доставка группы военнослужащих (морских пехоинцев) не менее 20 человек с обеспечением максимально возможной оперативности  при погрузке группы на борт и высадки в назначенном месте.

- несение патрульной службы в назначенных районах морских акваторий;

- перехват и задержание малых целей.

-участие в поисково-спасательных операциях  в районах несения дежурства

Район плавания  катера проекта 03160 «Раптор»  – прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период в светлое и тёмное время суток с удалением  от пункта базирования – 100 миль.

Экипаж 3 человека. Катер развивает скорость до 50 узлов.

Броневая защита - бронепанели класса «Бр4» по пулестойкости. Иллюминаторы с пулестойким стеклом. Вооружение - дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (ГОЭМ),   2 пулемета 6П41 «Печенег» калибра 7,62 мм на вертлюжных установках. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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