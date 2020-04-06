06.04.2020 (01:00)

В соединении дальней авиации прошли летно-тактические учения

В Саратовской области на аэродроме Энгельс прошло летно-тактическое учение с авиационной эскадрильей самолетов Ту-95мс.

В ходе учения экипажи дальней авиации отработали задачи перебазирования авиационной техники на оперативный аэродром, дежурства в воздухе, условное боевое применение ракетного вооружения.

На заключительном этапе мероприятия, во время выполнения полетов на авиационный полигон, командиры огневых установок поразили заданные цели снарядами из двуствольных авиационных пушек ГШ-23.

Одной из особенностей данных учений являлась то, что в них были задействованы молодые лейтенанты, выпускники военных ВУЗов 2018-2019 годов, в качестве помощников командира, вторых штурманов воздушных судов.

«Данные мероприятия проводятся согласно плана боевой подготовки, их основная цель, отработать лётному составу уверенные и организованные действия в воздушном пространстве большим количеством авиационной техники, в том числе за пределами аэродрома постоянного базирования» - подчеркнул командир соединения дальней авиации генерал-майор Олег Пчела.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице