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06.04.2020 (01:00)

В соединении дальней авиации прошли летно-тактические учения

В Саратовской области на аэродроме Энгельс прошло летно-тактическое учение с авиационной эскадрильей самолетов Ту-95мс.

В ходе учения экипажи дальней авиации отработали задачи перебазирования авиационной техники на оперативный аэродром, дежурства в воздухе, условное боевое применение ракетного вооружения.

На заключительном этапе мероприятия, во время выполнения полетов на авиационный полигон, командиры огневых установок поразили заданные цели снарядами из двуствольных авиационных пушек ГШ-23.

Одной из особенностей данных учений являлась то, что в них были задействованы молодые лейтенанты, выпускники военных ВУЗов 2018-2019 годов, в качестве помощников командира, вторых штурманов воздушных судов.

 «Данные мероприятия проводятся согласно плана боевой подготовки, их основная цель, отработать лётному составу уверенные и организованные действия в воздушном пространстве большим количеством авиационной техники, в том числе за пределами аэродрома постоянного базирования» - подчеркнул командир соединения дальней авиации генерал-майор Олег Пчела.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВКС , Дальняя авиация
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