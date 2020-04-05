Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.04.2020 (15:56)

Специальное учение по локализации условной ЧС при вирусной угрозе прошло в Бурятии

В одном из военных городков в Республике Бурятия состоялось специальное учение по повышению уровня готовности войск РХБ защиты к выполнению задач при локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций.

Основной задачей было недопущение распространения условной инфекции и проведение дезинфекции автомобильного транспорта, помещений и других объектов.

В отработке учебных задач приняли участие военные медики, специалисты РХБ защиты, подразделения материально-технического обеспечения, военной полиции, задействовано свыше 50 единиц специальной военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Вертолёты Ка-52 «Аллигатор» отработали элементы сложного пилотажа в Хабаровском крае
В армии ВВС и ПВО Восточного военного округа впервые собран полный архив данных о Героях Советского Союза, служивших в объединении
В Республике Бурятия инспекторы ВАИ ВВО провели занятия с военнослужащими – водителями
В Амурском объединении ВВО состоялись внезапные проверки подразделений противодействия терроризму

Метки:
Войска РХБ защиты , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false