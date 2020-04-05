05.04.2020 (15:56)

Специальное учение по локализации условной ЧС при вирусной угрозе прошло в Бурятии

В одном из военных городков в Республике Бурятия состоялось специальное учение по повышению уровня готовности войск РХБ защиты к выполнению задач при локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций.

Основной задачей было недопущение распространения условной инфекции и проведение дезинфекции автомобильного транспорта, помещений и других объектов.

В отработке учебных задач приняли участие военные медики, специалисты РХБ защиты, подразделения материально-технического обеспечения, военной полиции, задействовано свыше 50 единиц специальной военной техники.

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