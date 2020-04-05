05.04.2020 (15:39)

Военная автоинспекция ЦВО провела акцию «Ремень безопасности» в Саратовской области

Военная автоинспекция Центрального военного округа провела акцию «Ремень безопасности» в Саратовской области, направленную на профилактику правонарушений правил дорожного движения.

В рамках мероприятия автоинспекторы учили водителей и пассажиров пользоваться ремнями безопасности. На мобильных постах водителям и пассажирам транспортных средств доводилась информация о важности использования ремней безопасности, а также демонстрировались видеоролики, пропагандирующие соблюдение правил дорожного движения.

В следующем месяце инспекторы ВАИ проведут акцию «Безопасность дорожного движения» в Удмуртской республике.

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