05.04.2020 (15:39)
Военная автоинспекция ЦВО провела акцию «Ремень безопасности» в Саратовской области
Военная автоинспекция Центрального военного округа провела акцию «Ремень безопасности» в Саратовской области, направленную на профилактику правонарушений правил дорожного движения.
В рамках мероприятия автоинспекторы учили водителей и пассажиров пользоваться ремнями безопасности. На мобильных постах водителям и пассажирам транспортных средств доводилась информация о важности использования ремней безопасности, а также демонстрировались видеоролики, пропагандирующие соблюдение правил дорожного движения.
В следующем месяце инспекторы ВАИ проведут акцию «Безопасность дорожного движения» в Удмуртской республике.
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