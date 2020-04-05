05.04.2020 (14:57)

Атомный подводный крейсер Северного флота «Северодвинск» установил рекорд Вооружённых сил России

Экипаж атомного подводного ракетного крейсера Северного флота «Северодвинск» под командованием капитана 1 ранга Александра Гладкова установил рекорд Вооружённых сил России при выполнении стрельбы крылатой ракетой «Калибр» по наземной цели на полигоне «Чижа» в Архангельской области. Данный факт занесён в Книгу достижений ВС РФ за прошлый год.

Также в число достижений экипажа головной подводной лодки проекта 855 «Ясень» вошло выполнение специальной задачи подо льдом Северного Ледовитого океана, которую подводники выполняли впервые.

В настоящее время экипаж атомного подводного крейсера «Северодвинск» занимается плановой боевой подготовкой в базе и готовится к выходу в Баренцево море для отработки курсовых задач.

Справочно:

Атомный подводный ракетный крейсер «Северодвинск» - головной корабль проекта 885 «Ясень» - является первым представителем 4-го поколения российских многоцелевых атомных подводных лодок и первым штатным носителем нового ракетного оружия – ракет «Калибр» и «Оникс». В конструкции корабля применён ряд новаций, ранее не использовавшихся на подводных лодках. Имеет самый большой торпедный боезапас. Поступил на вооружение Северного флота в 2014 году. Выполнил задачи нескольких дальних походов в назначенных районах Мирового океана. Входит в состав одного из соединений подводных сил СФ. Основной пункт базирования - Заозёрск.

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