Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.04.2020 (14:57)

Атомный подводный крейсер Северного флота «Северодвинск» установил рекорд Вооружённых сил России

Экипаж атомного подводного ракетного крейсера Северного флота «Северодвинск» под командованием капитана 1 ранга Александра Гладкова установил рекорд Вооружённых сил России при выполнении стрельбы крылатой ракетой «Калибр» по наземной цели на полигоне «Чижа» в Архангельской области. Данный факт занесён в Книгу достижений ВС РФ за прошлый год.

Также в число достижений экипажа головной подводной лодки проекта 855 «Ясень» вошло выполнение специальной задачи подо льдом Северного Ледовитого океана, которую подводники выполняли впервые.

В настоящее время экипаж атомного подводного крейсера «Северодвинск» занимается плановой боевой подготовкой в базе и готовится к выходу в Баренцево море для отработки курсовых задач.

Справочно:

Атомный подводный ракетный крейсер «Северодвинск» - головной корабль проекта 885 «Ясень» - является первым представителем 4-го поколения российских многоцелевых атомных подводных лодок и первым штатным носителем нового ракетного оружия – ракет «Калибр» и «Оникс». В конструкции корабля применён ряд новаций, ранее не использовавшихся на подводных лодках. Имеет самый большой торпедный боезапас. Поступил на вооружение Северного флота в 2014 году. Выполнил задачи нескольких дальних походов в назначенных районах Мирового океана. Входит в состав одного из соединений подводных сил СФ. Основной пункт базирования - Заозёрск.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Центральный военно-морской музей участвует в создании экспозиций ряда залов комплекса «Дорога памяти» в Подмосковье
Фрегат «Адмирал Горшков» завершил межбазовый переход через Баренцево и Белое моря
В Кронштадском морском кадетском военном корпусе проанализировано участие воспитанников в инновационных направлениях учебного процесса
Кругосветное плавание фрегата «Адмирал Горшков» признано рекордом Вооружённых Сил РФ

Метки:
Военно-Морской Флот , Подводные силы , Северный флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false