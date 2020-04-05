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05.04.2020 (14:49)

Вертолёты Ка-52 «Аллигатор» отработали элементы сложного пилотажа в Хабаровском крае

Экипажи ветрочётов Ка-52 «Аллигатор» совершили одиночные и групповые полеты с отработкой действий по выполнению различных летных заданий, разведке и прикрытию стратегических объектов.

В ходе летно – тактических заданий летчики выполнили «полет по маршруту в заданный район», отработали элементы сложного пилотажа, ведение воздушного боя на малых высотах.

Полеты осуществлялись как днем, так и ночью.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ВКС , Вертолеты , Восточный военный округ
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