05.04.2020 (14:49)
Вертолёты Ка-52 «Аллигатор» отработали элементы сложного пилотажа в Хабаровском крае
Экипажи ветрочётов Ка-52 «Аллигатор» совершили одиночные и групповые полеты с отработкой действий по выполнению различных летных заданий, разведке и прикрытию стратегических объектов.
В ходе летно – тактических заданий летчики выполнили «полет по маршруту в заданный район», отработали элементы сложного пилотажа, ведение воздушного боя на малых высотах.
Полеты осуществлялись как днем, так и ночью.
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