05.04.2020 (14:45)

В армии ВВС и ПВО Восточного военного округа впервые собран полный архив данных о Героях Советского Союза, служивших в объединении

В армии ВВС и ПВО Восточного военного округа впервые за многолетнюю целенаправленную работу был собран полный архив данных о Героях Советского Союза, служивших в объединении.

В результате кропотливой работы уточнён список Героев Советского Союза, всего 99 фамилий участников Великой Отечественной войны: 9 из которых дважды были награждены Звездой Героя и 90- были награждены одной звездой Героя.

В данном мероприятии, имеющем историческое значение, приняло участие не только Командование объединения ВВС и ПВО ВВО, ветераны локальных войн и военных конфликтов, руководители общественных организаций и всероссийских движений, но и их юные воспитанники, активно оказавшие помощь в одном важном и нужном деле.

Сохраняя светлую память о Героях, сведения о них и фотографии военных лет были помещены в специально созданный отдельный архив, а также загружены на сайт Министерства обороны РФ в рамках акции "Дорога памяти".

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