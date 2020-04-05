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05.04.2020 (14:32)

В армейском корпусе Балтийского флота прошло двустороннее ротное тактическое учение

На одном из полигонов в восточной части Калининградской области прошло двухстороннее ротное тактическое учение с боевой стрельбой, в котором приняли участие подразделения мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота.

В плановом мероприятии боевой подготовки было задействовано свыше 70 единиц боевой и специальной техники.

В ходе учения военнослужащие выполнили боевые стрельбы из вооружения танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок «Акация», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7.

Стрельба осуществлялась по целям, имитирующим легкобронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу условного противника на дальностях от 100 до 5000 метров.

Военнослужащие закрепили навыки в совершении фланговых маневров, поиске и уничтожении диверсионных групп условного противника. Выполнение всех учебно-боевых задач производилось с применением беспилотных летательных аппаратов. По средствам связи в режиме реального времени был организован контроль за проведением тактических учений.

Для приближения обстановки к боевой на полигонах были оборудованы учебные минные поля, проволочные, другие невзрывные заграждения и препятствия.

Успешное освоение личным составом данного этапа обучения стало подготовкой к батальонным тактическим учениям.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Боевая подготовка , Балтийский флот , Западный военный округ
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